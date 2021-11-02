В российских тюрьмах решили внедрить нейросеть

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила заявку в правительство с просьбой одобрить АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) в качестве единственного поставщика IT-решений в российские исправительные учреждения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание выяснило, что в 380 тюрьмах и колониях должны появиться четыре новые системы. Так, «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России» должна обеспечить контроль и анализ труда заключенных. Также появятся внутренняя «Единая информационная система ФСИН России» и «Электронная очередь ФСИН России» для автоматизации обращений граждан.

Однако самой масштабной станет «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта». Нейросеть позволит распознавать лица заключенных и сотрудников, а также выявлять нетипичное поведение, например, драки или пытки. Первый этап проекта цифровой трансформации ФСИН обойдется бюджету в 22,5 миллиарда рублей.

В 2020 году сообщалось, что ФСИН запросит три миллиарда рублей для борьбы с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях. Такую сумму тюремщики потратят на высокотехнологичное оборудование, которое сможет глушить сигнал сотовых операторов в местах лишения свободы. В госкорпорации «Ростех», занимающейся цифровизацией учреждений ФСИН, уточнили, что использовать постоянные генераторы помех пока не планируется — это может отразиться на здоровье сотрудников и заключенных. Речь пойдет о ситуативно работающих устройствах, которые создают помехи лишь в случае, когда находят в эфире устойчивый сигнал из кол-центра мошенников.

18 июля 2020 года мошеннический кол-центр обнаружили в московском СИЗО «Матросская тишина». Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства. Телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали на нарах и в мебели ложками. Для звонков заключенные использовали микрофоны или беспроводные гарнитуры мобильных телефонов. За пронос гаджетов заключенные платили взятки сотрудникам СИЗО.