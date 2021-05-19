Раскрыта цена незаконно пронесенного в Бутырку мобильного телефона

Ужесточение борьбы ФСИН против незаконного пользования сотовыми телефонами в учреждениях ведомства способствует тому, что цена за их нелегальный пронос возросла и составила около 200 тысяч рублей. Об этом сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, передает «Интерфакс».

По словам Хинштейна, из-за этого кол-центры, из которых люди звонят и требуют деньги, представляясь сотрудниками ведомства, исчезли. Однако он отметил, что теперь такие аферисты обосновались в частных или заграничных территориях.

Кроме того, депутат добавил, что доступ к мобильным телефонам становится намного сложнее, однако вряд ли удастся сделать его невозможным.

17 мая сообщалось, что глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников заявил, что в учреждениях службы не существует мошеннических кол-центров, которые занимаются вымогательством денег.