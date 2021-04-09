Снятый с поезда полковник Квачков рассказал о допросе в СК

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков рассказал о допросе в Следственном комитете (СК) России, на который его доставили после того, как вместе с женой Надеждой сняли с поезда. Его слова в пятницу, 9 апреля, приводит издание «Ваши новости».

Как отметил Квачков, следователей интересовало, не проживал ли он в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является отлученный от церкви схиигумен Сергий (в миру Николай Романов). «Что за ценность у этой информации? Нас в час ночи, практически уже спящих, снимают с поезда, чтобы узнать, что я никогда не жил в Среднеуральском женском монастыре», — заявил полковник.

Квачков также добавил, что, по его мнению, силовики «либо по природной дури, либо по целенаправленной дури» использовали подобный допрос как предлог для давления на него.

Ночью 8 апреля в Вязьме Квачкова вместе с супругой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск, где полковник должен был принять участие в конференции «Русь Единая». Позже их отпустили. Российский журналист и блогер Максим Калашников сообщал, что за день до поездки Квачкова навещали представители МВД, которые пытались отговорить его от посещения Белоруссии.

В июле 2020 года Квачков посетил Среднеуральский женский монастырь, чтобы встретиться с Сергием. Они проговорили около двух часов. При этом отмечалось, что полковник нашел с опальным священником взаимопонимание по всем вопросам и поддержал его.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.