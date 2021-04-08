Снятого с поезда полковника Квачкова отпустили из СК

Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого ранее вместе с супругой Надеждой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск, и забрали на допрос в Следственный комитет (СК) России, отпустили. Об этом в четверг, 8 апреля, написал в своем блоге в LiveJournal российский журналист и блогер Максим Калашников.

По его словам, следователей интересовало только то, когда Квачков общался с лишенным сана священником Сергием (в миру Николаем Романовым) и жил ли он в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является опальный схиигумен. «C поезда в Вязьме сняли, дабы задать один вопрос», — пояснил Калашников.

Он также предположил, что вызов полковника на допрос был лишь предлогом, чтобы не пустить его в Минск на конференцию «Русь Единая». В итоге, подчеркнул Калашников, Квачков все равно собирается отправиться в столицу Белоруссии.

Ранее Калашников рассказал, что силовики пытались отговорить Квачкова от поездки и дважды наведывались к нему в среду, 7 апреля. О том, что Квачкова сняли с поезда в Вязьме, стало известно ранее 8 апреля.

В июле 2020 года Квачков приехал в Среднеуральский женский монастырь, чтобы встретиться с Сергием. Они проговорили около двух часов. При этом отмечалось, что полковник нашел с опальным священником взаимопонимание по всем вопросам и поддержал его.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.