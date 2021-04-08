Полковника Квачкова сняли с поезда и забрали в СК

Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова вместе с супругой Надеждой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает Readovka в своем Telegram-канале.

По данным издания, полковник вместе с женой направлялся в Белоруссию на конференцию ночным поездом. Однако в Вязьме их высадили. «Везут неизвестно куда неизвестно кто», — сообщила супруга Квачкова правозащитникам прежде, чем связь с ней прервалась.

Как отмечает Readovka, в настоящее время полковник с супругой находятся в Следственном комитете (СК) России. Пока неизвестно, по какой причине Квачковых забрали к следователям. Другие детали произошедшего также не приводятся.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позже военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.