Полковник Квачков порассуждал о «русской нации» и назвал Кавказ российским

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в интервью радио «Комсомольская правда» поделился рассуждениями о национализме и любви к соотечественникам.

По мнению Квачкова, «русской нацией» являются «великороссы, малороссы, белорусы, все коренные народы России» и «даже в какой-то степени чеченцы». Он также назвал лозунг «хватит кормить Кавказ» антироссийским и «подлым», так как «Кавказ — российский».

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Кроме того, полковник в отставке признал себя националистом, однако подчеркнул, что имеет в виду народолюбие, а не нацизм. Квачков признался, что любит соотечественников «больше всех народов мира», но при этом добавил, что другие национальности также имеют на это право.

Ранее в интервью «Ленте.ру» отставной полковник высказал мнение, что «большевики-коммуняки искусственно поделили единое общество», так как в Российской империи были великороссы, малороссы и белороссы, но «не было ни русских, ни белорусов, ни украинцев».

19 февраля Владимир Квачков вышел из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

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