Отставной полковник Владимир Квачков, служивший в российской военной разведке, заявил в эфире «Царьграда», что считает топ-менеджера и бывшего члена правительства Анатолия Чубайса частью некой тайной закулисы, которая правит миром. Так военный объяснил то, что Чубайс на протяжении почти 30 лет продолжает занимать ключевые государственные посты и должности в крупных госкомпаниях.

«Чубайс не является обычной фигурой. О Чубайсе нельзя судить по его открытому позиционированию в политической и общественно-экономической жизни. Это та тайная мировая закулиса, которая считает его своим человеком в России», — сказал Квачков в интервью программе «Честный Фрэнк».

По мнению офицера, эта закулиса правит как Россией, так и Соединенными Штатами и другими странами Запада.

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70-летний Квачков в феврале этого года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.

Чубайс в 2004 году говорил, что знает о трех заказах на его убийство, у последнего из которых, по его словам, был политический мотив из ненависти к нему в связи с обвинением в «продаже России». Квачков же называл Чубайса национальным изменником и заявлял, что хотел бы, чтобы чиновник предстал перед судом и был приговорен к казни.

Анатолий Чубайс был одним из главных идеологов приватизации в 1990-х, в результате которой значительная часть российских предприятий перешла из государственной собственности в частную; он также выступил в поддержку залоговых аукционов, приведших к появлению в России олигархов-миллиардеров. За последние 28 лет чиновник возглавлял Государственный комитет по управлению госимуществом, занимал посты вице-премьера и первого вице-премьера, руководил Минфином и Администрацией президента, был председателем правления РАО «ЕЭС России», а в 2008-м стал гендиректором государственной «Российской корпорации нанотехнологий», которая позднее была преобразована в «Роснано».

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