Полковник Квачков поддержал опального попа

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков посетил Среднеуральский женский монастырь, где встретился с лишенным сана священником Сергием (в миру Николай Романов) и поддержал его. Об этом сообщает URA.RU.

Квачков заявил, что говорил с опальным попом в течение двух часов и нашел с ним взаимопонимание по всем вопросам. По мнению отставного военного, Сергий мог бы навести порядок в России.

Источник Znak.com в «силовой среде» Свердловской области ранее отмечал, что Квачков и Сергий «давно симпатизируют» друг другу.

В июле жительница Екатеринбурга пожаловалась на Сергия в полицию, усмотрев в его словах нарушение статьи 319 УК об оскорблении представителя власти — женщина считает, что священник неуважительно высказывался о президенте и распространял о нем недостоверные сведения. Сергий был лишен сана — церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх. Кроме того, в одной из его проповедей усмотрели нарушение, подпадающее под статью 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.