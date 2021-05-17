Глава ФСИН заявил об отсутствии мошеннических кол-центров в учреждениях службы

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников заявил, что в учреждениях службы не существует мошеннических кол-центров, которые занимаются вымогательством денег. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает ТАСС.

По словам директора ведомства, ФСИН совместно с МВД и ФСБ проводили проверки по выявлению таких организаций. Калашников также отметил, что они появляются в гражданском сообществе. Их лидерами становятся аферисты с определенной базой и средствами.

Уточняется, что среди сотрудников ФСИН встречаются предатели, однако руководство борется с этими проблемами.

В октябре 2020 года в СМИ появилась информация о планах тюремщиков закупить на 3 миллиарда рублей особую технику для генерирования помех сотовой связи. Это якобы предпринималось для борьбы с кол-центрами телефонных аферистов.