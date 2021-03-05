Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отшутился в ответ на его включение в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что уже в восьмой раз попадает в список невъездных. «Ну сколько можно терпеть?», — задался Бастрыкин риторическим вопросом.

При этом, указал глава СКР, ведомство продолжает сотрудничать с Интерполом и поддерживать контакты с правоохранителями из других стран. «Но обидно немного за державу», — подытожил Бастрыкин.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).