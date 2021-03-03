Путин назначил генерала из Петербурга новым заместителем Бастрыкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса новым заместителем председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Документ подписан главой государства 3 марта и вступает в силу со дня его подписания. Клаус освобожден от занимаемой должности — руководителя управления СКР по Петербургу, которую он занимал с 2014 года.
Клаус начинал службу следователем в прокуратуре Ульяновской области.
В настоящее время у Бастрыкина пять заместителей.