В Генпрокуратуре описали среднестатистического преступника

В Генпрокуратуре России описали среднестатистического преступника 2020 года. Усредненный социальный портрет опубликован на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Так, типовой нарушитель закона в России — мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, таких оказалось 53,9 процента от всего числа осужденных. Он получил начальное, основное общее или среднее профессиональное образование, и у него нет постоянного источника дохода.

93,3 процента преступлений совершались гражданами России.

В конце февраля директор ФСИН России Александр Калашников рассказал, что в стране зафиксировано «минимальные значение» числа заключенных за всю новейшую историю страны. По его словам, в колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1 процента. Однако увеличилось число подозреваемых и обвиняемых в СИЗО — более чем на 6,5 процента.

В Общественной наблюдательной комиссии связали снижение общей численности заключенных со снижением общего уровня преступности, а также решениями судов чаще избирать альтернативные меры наказания.