В российской тюрьме «Кресты» заключенный убил своего сокамерника

Следственный комитет России (СКР) сообщил о расследовании уголовного дела об убийстве, произошедшем в петербургском бывшем СИЗО-1. Об этом рассказывает «Московский комсомолец» со ссылкой на ведомство.

По доступным данным, преступление в «Крестах» было совершено в результате конфликта между сокамерниками. Сообщается, что 33-летний заключенный, обвиненный за разбой, во время ссоры убил своего 38-летнего соседа, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

В СКР отметили, что убийство было совершено при помощи самодельного колющего предмета. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В четверг, 18 марта, стали известны подробности убийства юриста в центре российского города. Александр Елисеев, зарезанный у суда в Уфе, ранее получал угрозы от оппонента.