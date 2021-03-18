Раскрыты подробности убийства юриста в центре российского города

Юрист Александр Елисеев, зарезанный у суда в центре Уфы, ранее получал угрозы от оппонента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Елисеев представлял в арбитражном суде интересы банка и взыскивал с оппонента, Станислава Яшина, порядка 200 миллионов рублей за долг по кредиту. После очередного заседания в суде поссорившиеся мужчины вышли на улицу. На проезжей части началась драка, в ходе которой юристу нанесли несколько ранений ножом. Яшин скрылся в соседнем квартале и попытался совершить суицид, но его спасли.

Как отметил источник, Елисеев стал получать угрозы еще за месяц до происшествия. По его словам, Яшин занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе. Незадолго до суда у него скончалась мать, которая выступала созаемщицей кредита в банке. В суде Елисеев потребовал, чтобы Яшин передал свое предприятие по разработке карьеров в банк в счет погашения долга.

Об убийстве стало известно 17 марта. Получив смертельные раны, Елисеев успел назвать имя убийцы прохожим, которые пытались ему помочь. Подозреваемый в убийстве находится в больнице под надзором. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).