Юриста зарезали после суда в центре российского города

В центре Уфы около здания Арбитражного суда Башкирии зарезали 33-летнего юриста, участвовавшего в судебном процессе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По его словам, между мужчинами, которые были оппонентами в суде, возник конфликт. В результате 49-летний мужчина повалил юриста на землю и несколько раз ударил ножом, после чего скрылся с места преступления. Совершив убийство, нападавший пытался покончить с собой. Его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, юрист Александр Елисеев и его оппонент Станислав Яшин начали ссориться еще в зале суда. Получив смертельные раны, Елисеев успел назвать имя убийцы прохожим, которые пытались ему помочь. Подозреваемый в убийстве находится в больнице под надзором.