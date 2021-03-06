Жители российского города устроили давку и подрались из-за скидок

В башкирском городе Белебей местные жители устроили давку и подрались из-за скидок на некоторые категории товаров в одном из местных торговых центров. Видеоролики опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Белебей – BEST».

Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта. «Комсомольская правда» в Уфе утверждает, что поводом для скопления людей стала распродажа мягких игрушек за 39 рублей.

В свою очередь издание Baza пишет о том, что скидки в преддверии праздника 8 Марта были выставлены на губки, моющие средства и приспособления по уходу за домом и собой.

На видеороликах слышен громкий женский визг и крики. Некоторые пришли с маленькими детьми, большинство посетителей торгового центра были в масках, но у некоторых они слетали в процессе борьбы за товары.

Автор одного видео называет происходящее «кошмаром», а пришедших на распродажу горожан «клоунами» и «варварами». Также он смеется, что «за Навального никто так не вышел» (Алексей Навальный — учредитель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Год назад на видео попала давка, которую жители Нижнего Тагила устроили из-за кастрюль по 99 рублей.