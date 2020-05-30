Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео

В Нижнем Тагиле россияне устроили давку из-за кастрюль по 99 рублей и попали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как покупатели толпятся у кассы магазина с товаром в руках, не соблюдая дистанцию. Многие толкают друг друга и кричат. При этом некоторые из них опустили защитную маску с лица на подбородок. Среди покупателей присутствуют в том числе пожилые люди. «Интересно, руководству магазина придется ответить как-то за эту "тусовку"?», — отмечается в подписи к видео.

Ранее из-за кастрюль по 99 рублей устроили давку жители города Белорецка в Башкирии. Десятки россиян столпились у дверей магазина, и после их открытия побежали в проем, толкая друг друга.

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