Россияне устроили набег за кастрюлями по 99 рублей

Видео: vk.com/beloretsk3

Жители города Белорецка в Башкирии устроили давку из-за кастрюль, продающихся по акции за 99 рублей. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовано в городском паблике во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как десятки россиян столпились у дверей магазина, и после их открытия побежали в проем, толкая друг друга.

В комментариях под видео жители иронизируют над ситуацией. «Всякие вирусы будут и пройдут, а вот кастрюли по акции еще и правнукам прослужат», — пишет один из пользователей. «Гречки накупили, варить не в чем!» — отмечает женщина.

Другие комментирующие называют жителей дикарями и задаются вопросом, как в период пандемии коронавируса могла случиться такая ситуация. «Дирекция рынка почему такой бардак допустила? Про 1,5 метра не, не слышали?» — пишет мужчина.

Судя по фотографии листовки из магазина, в котором распродавали кастрюли, в ближайшие дни там планируются и другие акции. Например, 28 и 29 мая можно будет купить надувной матрас за 299 рублей, 30 и 31 мая — рис за 49 рублей. 1 июня посетителям предложат тысячу товаров для детей по 1 рублю.

В октябре прошлого года появились кадры того, как перевозившая китайские мандарины фура перевернулась в Рыбинском районе Красноярского края, в результате чего весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго. К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами и за сутки заботливо все собрали и отнесли по домам.

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