Россияне устроили набег за выпавшими из фуры мандаринами

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ЧП Красноярск / Вконтакте

Перевозившая китайские мандарины фура перевернулась в Рыбинском районе Красноярского края на трассе Р-255 «Сибирь». Видео с места аварии опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

В результате ДТП весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго. К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами, которые за сутки «заботливо перегрузили валяющиеся фрукты по своим домам». «Авария с предновогодним настроением», — написал автор поста.

ДТП случилось днем 22 октября. Сначала произошло столкновение грузовика Iveco с двигающимся рядом автомобилем Lifan, уточняет «Проспект мира». Грузовая машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру DAF. Она вылетела в кювет и упала на бок, а грузовик «разорвало на части». Обломки полетели в двигавшуюся по дороге «Газель». Пострадал только водитель Iveco, его госпитализировали.

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