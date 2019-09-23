Россияне устроили набег за выпавшим из фуры лососем

Перевозившая свежего лосося фура растеряла груз на трассе между селами Долинским и Стародубским на юге Сахалина. В результате дорога оказалась покрыта тушами крупных рыб. Видео с места инцидента опубликовано в паблике CARTochka во «Вконтакте».

На кадрах видны десятки разбросанных по проезжей части рыбин, по некоторым из них уже проехали автомобили. Вдоль дороги с пакетами ходят несколько человек в поисках более свежих и невредимых особей, еще несколько человек выходят из припаркованного автобуса и, очевидно, собираются присоединиться к другим собирателям.

Телеканал «Звезда» уточняет, что во время движения у грузовика раскрылся кузов, и по ходу движения из него вывалилось около полтонны груза. Позднее на место приехал погрузчик и собрал разбросанного лосося.

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