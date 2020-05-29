Очередь из выстроившихся на распродажу россиян попала на видео

В Нижегородской области в городе Дзержинске очевидцы сняли на видео очередь, выстроившуюся в торговый центр. Кадры опубликованы в городском паблике во «ВКонтакте».

Как оказалось, люди пытались успеть на распродажу товаров, объявленную в гипермаркете «Карусель». На кадрах видно, что на входе не соблюдается дистанция, необходимая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, многие горожане без масок, есть пришедшие с детьми.

Ситуацию прокомментировали в администрации Дзержинска, передает РИА Новости. По словам мэрии, сообщение об очереди поступило от самих жителей города. Совместно с администрацией на место выехала полиция. В итоге было принято решение закрыть гипермаркет.

Отмечается, что это уже второй магазин в городе, закрытый из-за несоблюдения санитарных норм во время пандемии коронавируса.

27 мая появились кадры, на которых видно, как жители города Белорецка в Башкирии устроили давку из-за кастрюль, продающихся по акции за 99 рублей. Десятки россиян столпились у дверей магазина, и после их открытия побежали в проем, толкая друг друга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!