Верующие ринулись за освященным маслом и затоптали десятки человек

Выступление христианского проповедника в танзанийском городе Моши закончилось давкой, в которой погибли и пострадали десятки человек. Об этом сообщает BBC News.

На стадионе, где выступал пятидесятнический пастор Бонифас Мвампоса (Boniface Mwamposa), называющий себя апостолом, собрались тысячи человек. Во время проповеди священнослужитель пролил на ковер елей и пообещал, что ступивших на освященное масло ждет исцеление от болезней и процветание.

Сотни верующих ринулись к ковру. Очевидцы рассказывают, что люди расталкивали друг друга локтями и затаптывали упавших. В результате погибли 20 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали не менее 16 человек.

Министр внутренних дел Танзании Джордж Симбачавене (George Simbachawene) объявил об аресте проповедника, пишет New York Times. По его словам, организаторы выступления Мвампосы нарушили условия, оговоренные при получении разрешения на мероприятие. Он добавил, что требования, предъявляемые к религиозным организациям при регистрации, будут ужесточены.

Елей — освященное растительное масло, используемое некоторыми христианскими церквями в обряде елеопомазания. В православной церкви священник помазывает елеем лоб верующего, изображая на нем знак креста.

В 2018 году сообщалось, что в Руанде не менее 15 человек погибли от молнии, которая ударила по церкви адвентистов седьмого дня. Были госпитализированы свыше 140 верующих, которые присутствовали на службе.

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