Семь человек погибли во время ритуала изгнания дьявола

В Панаме во время ритуала изгнания дьявола, устроенного в удаленном селении, погибли семь человек. Об этом пишет Associated Press.
Около трех месяцев назад несколько местных жителей вступили в малоизвестную христианскую секту «Новый свет Бога». В субботу, 11 января, один из членов религиозной общины объявил, что у него было видение. По его словам, ему явился Бог и потребовал, чтобы жители селения покаялись. Отказавшихся следовало убить.
Около десяти членов религиозной общины насильно согнали жителей селения в постройку, которая служила им церковью. Их связали и несколько дней избивали палками и Библиями, пытали и резали мачете, чтобы заставить покаяться.
Трем жителям деревни удалось сбежать. Проделав долгий путь через джунгли, они добрались до ближайшего населенного пункта, где была больница. От них о происходящем в селении узнали власти. После этого туда отправили сотрудников правоохранительных органов.
По словам прокурора Рафаэля Балойеса (Rafael Baloyes), полицейские готовились к чему-то плохому, но все равно были поражены увиденным. Члены религиозной общины, вооруженные ножами и мачете, успели принести в жертву козу и продолжали пытать местных жителей. Одну из женщин, которая была в церкви, раздели догола.
Полицейские спасли 14 раненых, в том числе двух беременных женщин и несколько детей. Их перевезли в больницы на вертолетах.
В двух километрах от церкви нашли свежую могилу с останками семи человек, погибших во время ритуала. Члены религиозной общины убили беременную женщину, ее детей, самому младшему из которых был год, и их 17-летнюю соседку.
Следователи подозревают, что к убийствам причастен отец погибшей женщины. Кроме него, арестован несовершеннолетний член религиозной общины. Ожидается, что они предстанут перед судом не позднее субботы, 18 января.
В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондураса перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.