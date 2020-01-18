Женщина решила испытать свою веру и врезалась во встречную машину

Жительница американского населенного пункта Драмз, штат Пенсильвания, устроила ДТП, чтобы испытать свою веру. Об этом сообщает Associated Press.

31-летняя Надежда Рейли (Nadejda Reilly) в течение нескольких часов бесцельно каталась на автомобиле, ожидая обращения бога. Не дождавшись, она решила устроить испытание веры, выехала на встречную полосу и намеренно врезалась в двигавшуюся навстречу машину.

В результате столкновения пострадали два человека, которые находились в другом автомобиле. Их доставили в больницу с различными травмами. В полиции утверждают, что виновница ДТП не проявляла беспокойства о пострадавших.

Женщине могут быть предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами.

17 января сообщалось, что в Панаме во время ритуала изгнания дьявола погибли семь человек. Члены местной христианской общины в течение нескольких дней пытали связанных жителей удаленного населенного пункта, добиваясь, чтобы те покаялись.

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