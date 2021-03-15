На игнорировавших звонок об убийстве студентки полицейских завели новое дело

В отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД в Кемерове, игнорировавших звонок об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года, возбуждено новое уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ. Об этом в понедельник, 15 марта, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили ТАСС.

По версии следствия, подозреваемые не выяснили все обстоятельства конфликта в одной из квартир жилого дома в областном центре, где были слышны крики женщины о помощи. Кроме того, они не довели эту информацию до оперативных нарядов.

26 февраля сообщалось, что полицейские Кемеровской области, проигнорировавшие многочисленные сообщения об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой, встретили новость о ее смерти фразой «Сидеть будем все».

На записи виден оперативный дежурный отдела полиции майор Михаил Балашов, который признается коллеге: «Короче, драка была в квартире. Кричит женщина. А сейчас труп. За нереагирование сидеть будем все». Этот разговор произошел через два часа после первого сообщения на пульт «112».

Ранее в тот же день суд вернул прокурору дело Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова для переквалификации им обвинения на более тяжелое. Им вменялась часть 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), однако защита и прокурор настаивали на том, что халатность полицейских повлекла за собой смерть 23-летней студентки, соответственно, нужно переквалифицировать дело на часть 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Суд счел доводы обоснованными.

Бывший возлюбленный на протяжении нескольких часов избивал и резал девушку. На пульт полиции поступило семь сигналов от соседей, однако сотрудники МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования. Во время судебного заседания обвиняемые полицейские пояснили, что продолжают работу в полиции, хотя один из них и был понижен в должности.