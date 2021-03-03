Задержаны начальники СИЗО и колонии Иркутской области после пыток осужденных

В Иркутской области задержали начальники СИЗО-1 И исправительной колонии №6 по делу о пытках осужденных. Об этом ТАСС сообщили во ФСИН.

17 февраля руководителя СИЗО-1 Иркутска уволили по итогам работы комиссии ФСИН, которая проводила проверку по соблюдению прав человека в местах лишения свободы в регионе. В СИЗО были выявлены многочисленные недостатки, поэтому начальник был уволен по отрицательным мотивам. В частности, там стал инвалидом уроженец Тувы Кежик Ондар после издевательств других заключенных. Его избивали, «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался». За это был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1. По предварительным данным, он поместил Ондара в камеру с активистами, работающими на администрацию СИЗО, и сознательно игнорировал пытки кипятильником.

Кроме того, после проверки от работы отстранили заместителя начальника и начальника оперативного отдела СИЗО-1, а также заместителя начальника исправительной колонии № 6 (ИК-6).

Комиссия ФСИН работает в Иркутской области с 18 января. Возбуждено девять уголовных дел. Директор тюремного ведомства Александр Калашников сообщил, что 75 осужденных пострадали от пыток и издевательств, в причастности к которым обвинили 40 сотрудников областных колоний.