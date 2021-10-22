Сотрудник российской колонии получил срок за пронос зашитых в ботинки телефонов

В Бурятии суд приговорил к 4 годам сотрудника ФСИН за пронос зашитых в ботинки телефонов

В Республике Бурятия к четырем годам условного срока и штрафу в 75 тысяч рублей за превышение должностных полномочий и получение взятки приговорен бывший сотрудник ФСИН. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, что в конце августа 2019 года к сотруднику ФСИН обратился заключенный, который предложил подзаработать и за 25 тысяч рублей пронести для него в колонию мобильные телефоны. Тот согласился и встретился возле торгового центра Улан-Удэ с женой осужденного, которая передала ему форменные ботинки с зашитыми внутри телефонами.

Инспектор отдела безопасности колонии незаметно для коллег прошел через контрольно-пропускной пункт и передал осужденному телефоны, а затем забрал на очередной встрече с его женой причитающуюся награду. Однако афера вскрылась, и в отношении инспектора завели уголовное дело.

Приговором суда сотрудник лишен права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.