Тюремщики рассказали о доставке заключенным телефонов на квадрокоптерах

ФСИН: преступники используют пневмопушки и квадрокоптеры для доставки телефонов в колонии

Злоумышленники совершенствуют способы доставки запрещенных вещей в СИЗО и колонии. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

В частности, для передачи заключенным мобильных телефонов стали использовать пневмопушки и квадрокоптеры. Также были попытки переправить гаджеты на запретную территорию с помощью арбалетов и рогаток. Всего же к 1 сентября в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято более 38,5 тысяч средств мобильной связи.

Во ФСИН пояснили, что администрации колоний знают наиболее опасные в перебросовом отношении участки, и те дополнительно оборудуются осветительными приборами, камерами видеонаблюдения, а также ограждениями.

17 августа в Смоленской области при получении взятки был задержан сотрудник СИЗО-1. По версии следствия, подозреваемый получил 15 тысяч рублей за передачу осужденному мужчине запрещенных в учреждении предметов. Преступление было выявлено оперативниками регионального управления ФСИН России.

29 июня сообщалось, что в Самаре к трем годам колонии общего режима и штрафу в 75 тысяч рублей приговорен бывший старший техник исправительной колонии №6, передавший заключенному мобильные телефоны.