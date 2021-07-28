Начальника колонии «цапка»-крабоеда отдали под суд

Бывшего главу колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области Алексея Заблуду отдали под суд. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По информации «Российской газеты», в этой колонии отбывал наказание и устраивал застолья с крабами и красной икрой член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз.

Уголовное дело в отношении бывшего главы колонии направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Заблуду признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В феврале 2019 года он был назначен исполняющим обязанности начальника исправительной колонии строгого режима № 3. По версии следствия, он принимал от родственников осужденных ценные вещи взамен на создание заключенным улучшенных условий в колонии. В частности, подсудимый разрешал дополнительные свидания и передачки, с которых снимал часть взыскания. За некоторыми из заключенных был ослаблен постоянный надзор, и они также могли использовать сотовые телефоны.

В январе 2020 года стало известно, что бывшему начальнику и заместителю колонии в Амурской области, в которой находился Цеповяз, предъявлено обвинение.

Скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре 2018 года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее появилась видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону. В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.