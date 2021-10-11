Названы причины появления изнасилований на камеру в российских тюрьмах

Одной из причин, почему в российских тюрьмах появилась практика видеозаписи пыток через сексуальное насилие, стало развитие видеонаблюдения и контроля общественников за колониями — тюремщики уже не могут избить заключенного в «воспитательных» целях, поэтому насилуют его, что невозможно определить при поверхностном визуальном осмотре. Об этих изменениях в интервью «Ленте.ру» рассказала правозащитница Марина Литвинович.

«Произошло это в нулевых годах, когда, во-первых, появилось видеонаблюдение. Стало уже невозможно просто взять и избить человека, потому что ты постоянно находишься в объективе видеокамеры, — сказала Литвинович. — Вторая причина — это появление общественного контроля. Это члены ОНК (Общественных наблюдательных комиссий) в большей степени и уполномоченные по правам человека — в меньшей. В основном к сокращению случаев прямых избиений привела именно деятельность ОНК. Потому что всегда после этого остаются синяки, следы, и начальству не выгодно, когда у него есть кто-то сильно избитый, его приходится прятать на две недели, пока не пройдут все синяки».

Со временем тюремщики придумали другие способы истязаний, например, избиение палками по пяткам, последствия которого очень болезненно, однако без тщательного осмотра обнаружить их невозможно. Другой названный правозащитницей способ — выкручивание конечностей, что также не оставляет следов.

«Третья — сексуальная пытка, потому что визуально вы не определите, был ли человек подвергнут сексуальному насилию. Если не осматривать прямую кишку, не обследовать его специально, то вы не найдете прямых свидетельств», —заключила она.

Ранее правозащитники проекта «Гулагу.нет» сообщили о том, что в их распоряжении оказался крупнейший архив видеозаписей тюремных пыток. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.