В российской колонии произошел пожар

ТАСС: в исправительной колонии № 1 в Мордовии произошел пожар, пострадавших нет

В Мордовии на территории исправительной колонии № 1 произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по российскому региону.

Согласно информации пресс-службы ведомства, загорелись отходы производства и кровля здания механического цеха. Площад пожара составила порядка одну тысячу квадратных метров. Пожар был потушен в 21.33 по московскому времени, погибших и пострадавших нет.

РИА Новости, ссылаясь на управление МЧС по республике Мордовия уточнили «РИА Новости», что пожар произошел на территории колонии, расположенной в поселке Сосновка Зубово-Полянского района. Загорелась кровля здания склада на площади 900 квадратных метров и пиломатериалы на площади 300 квадратных метров.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на предмет соблюдения прав заключенных. По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.