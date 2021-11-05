В российской шахте произошел пожар

В Кузбассе из-за пожара на шахте «Таштагольская» эвакуируют более 200 человек

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел пожар. Сейчас оттуда эвакуируют более 200 сотрудников, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Возгорание произошло на горизонте минус 350 метров. «В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть. Сейчас людей эвакуируют. Пострадавших нет», — сообщило агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают горноспасатели. Возможной причиной пожара было нарушение технологического процесса, однако точные обстоятельства еще выясняются.

Ранее сообщалось, что на руднике «Интернациональный» города Мирный в Якутии произошло обрушение породы. В результате происшествия один человек пострадал, погибших нет. Пострадавшему придавило ноги, его подняли на поверхность и передали медикам.