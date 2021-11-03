В шахте российского города из-за сигнала о задымлении эвакуировали 55 горняков

В Кузбассе на шахте «Байкаимская» в Беловском районе из-за сигнала о задымлении эвакуировали 55 горняков. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, горняки эвакуировались самостоятельно, помощь горноспасателей не потребовалась.

Информацию о задымлении в шахте подтвердили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса. Там уточнили, что причины случившегося устанавливаются.

Ранее на заводе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью произошел взрыв. В результате погибли все работники, которые находились в здании — 17 человек. Единственный выживший при взрыве скончался в российской больнице.

После взрыва здание было полностью разрушено, остались только одиночные конструкции. На предприятии работал цех по производству промышленных взрывчатых веществ. По словам родственницы погибшего рабочего, на заводе часто задерживали зарплату.

Русский форсаж



