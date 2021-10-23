Спровоцировавший взрыв на пороховом заводе под Рязанью пожар попал на видео

Shot: рабочие завода под Рязанью забирали продукцию с конвейера, когда начался пожар

Возгорание в цеху по производству пороха, которое спровоцировало взрыв на территории завода «Эластик» в Рязанской области, попало на видео. Ролик в субботу, 23 октября, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как рабочие в спецодежде по очереди забирают белые мешки с готовой продукцией с конвейерной линии. В какой-то момент происходит вспышка и почти сразу начинается пожар. Рабочие в панике бросают мешки и пытаются убежать. Но через секунду видеозапись обрывается — происходит взрыв.

22 октября сообщалось, что единственный выживший при взрыве порохового завода под Рязанью скончался в больнице.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. В результате ЧП погибли от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих.

