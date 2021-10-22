Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Момент взрыва на территории завода «Эластик», где работало предприятие «Разряд» по производству пороха и утилизации боеприпасов, попал на видео. Его опубликовали в паблике RZN LIFE во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как здание взрывается, после чего над ним формируются серые клубы дыма.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. Согласно последней информации, в результате ЧП погибли от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих.