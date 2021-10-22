Более десяти человек погибли при взрыве порохового завода под Рязанью

От 12 до 16 человек погибли при взрыве и пожаре на пороховом заводе в Рязанской области

В поселке Лесном Шиловского района Рязанской области утром 22 октября произошел взрыв с пожаром на территории завода «Эластик», где работало предприятие «Разряд» по производству пороха и утилизации боеприпасов. По разным данным, погибли от 12 до 16 человек. Официально МЧС подтвердило гибель семи рабочих, передает ТАСС. Еще один госпитализирован. Предварительно, на момент произошедшего в цехе находились 17 человек.

Судя по опубликованным фотографиям, в здании серьезные разрушения. На данный момент огонь удалось локализовать на площади 160 квадратных метров.

Фото: Telegram-канал BAZA

Причиной взрыва и пожара назвали нарушение технологического процесса

Специалисты Ростехнадзора во время последней проверки выявили в цеху нарушения, в том числе недостаточную организацию хранения взрывчатых материалов и просыпи пороха на полу, не убранные в установленном порядке.

«Из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха произошел взрыв с последующим пожаром», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Завод, где произошел взрыв, признан банкротом — на его территории работают другие организации

Как написано на сайте ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик», в 2015 году арбитражный суд признал предприятие банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В связи с этим в 2017 году производственная деятельность на нем была приостановлена. «Производственные мощности законсервированы, проведены массовые увольнения сотрудников предприятия», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, цех, в котором произошли взрыв и пожар, принадлежат ООО «Разряд». Предприятие занимается утилизацией боеприпасов, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществлением работ с использованием сведений, составляющих гостайну, а также транспортировкой опасных производственных объектов.

По факту произошедшего начались проверки

Проверки проведут прокуратура и Следственный комитет. В Ростехнадзоре сообщили, что начнут осмотр цеха, как только появится возможность.

В Рязанскую область также вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян с «целью координации сил и ликвидации ЧС». Он также проведет рабочее совещание.