Число погибших при взрыве в цехе завода под Рязанью увеличилось до 16

Число погибших при взрыве в цехе завода в Рязанской области возросло до 16

В результате взрыва на заводе в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области погибли 16 человек. Об увеличении числа погибших сообщил источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось о семи погибших.

По словам собеседника агентства, во время осмотра места пожара выживших не обнаружено.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел утром в пятницу, 22 октября. В МЧС подтвердили гибель семи человек, а также сообщили о десяти пострадавших.

Здание цеха разрушено из-за пожара, сохранились одиночные конструкции, внутри здания все выгорело. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса.