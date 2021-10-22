Здание цеха по производству пороха под Рязанью разрушено в результате пожара

Здание цеха по производству пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области разрушено в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что сохранились одиночные конструкции, внутри здания все выгорело.

Пожар в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области начался утром в пятницу, 22 октября. Сначала сообщалось о пяти погибших и 16 пострадавших. В настоящее время число погибших в результате ЧП увеличилось до семи. По предварительным данным, в момент возгорания в цехе находились 17 человек.