В российском регионе при пожаре в частном доме погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

В Ростовской области в хуторе Байков загорелся частный дом, в результате погибли трое детей. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Пожар в российском регионе произошел вечером в четверг, 21 октября, в это время дети были дома одни. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела трех мальчиков 2015, 2017 и 2018 года рождения. О том, где были в момент возгорания родители детей, не сообщается.

К тушению огня привлекались 39 пожарных и 12 единиц техники. По факту пожара полиция проводит проверку.

Ранее в Нижегородской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних, возраст погибших — полтора года, четыре года и шесть лет.