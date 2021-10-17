Трое детей погибли при пожаре в частном доме в российском регионе

По факту гибели троих детей при пожаре в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

В Вознесенском районе Нижегородской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Сенная в поселке Вознесенское. Сообщение о возгорании поступило в 17 часов 35 минут по московскому времени, огонь был потушен в 18 часов 20 минут. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В 19 часов 53 минуты на месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних. По предварительной информации, возраст погибших составляет 1,5 года, 4 года и 6 лет.

Также в пожаре пострадала мать погибших. Женщину госпитализировали. Причина произошедшего устанавливается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в городе Асбесте Свердловской области пожар в частном доме унес жизни четырех человек, погибли трое мужчин и женщина. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.