Названа причина пожара в торфяниках в Екатеринбурге

МЧС: наиболее вероятной причиной горения торфяников в Екатеринбурге считают поджог

Названа вероятная причина возникновения пожара в торфяниках в Екатеринбурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, причиной мог стать поджог.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог <…>. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, тушение продолжается, за сутки ликвидировано 5 очагов, 27 продолжают действовать.

15 октября режим чрезвычайной ситуации ввели на территории микрорайона Солнечного в Екатеринбурге из-за тления торфяников. 14 октября горожане заявили о снижении видимости. На кадрах, опубликованных в соцсетях, Екатеринбург накрыло облаком смога.

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем, угроза населенным пунктам отсутствует. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора оценивают содержание вредных веществ в воздухе. Санитарные врачи города порекомендовали избегать длительного нахождения на улице.