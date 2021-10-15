В российском городе ввели режим ЧС из-за тления торфяников

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории микрорайона Солнечного в Екатеринбурге из-за тления торфяников. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

В постановлении подчеркивается, что режим ЧС вводится в связи с тлением торфа на участке, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

В четверг, 14 октября, горожане отметили снижение видимости. На кадрах, опубликованных в соцсетях, Екатеринбург накрыло облаком смога. В микрорайоне Солнечном, где происходит тление, видимость минимальная.

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления, продолжается тушение, угроза населенным пунктам ответствует. В ситуации также разбирается региональное управление Роспотребнадзора, специалисты оценивают содержание вредных веществ в воздухе. Санитарные врачи города порекомендовали жителям избегать длительного нахождения на улице.