Синоптик назвал причину нерассеивающегося смога над Екатеринбургом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причину, почему смог над Екатеринбургом не рассеивается. Синоптик в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что это происходит из-за того, что регион находился под влиянием антициклона.

Ранее стало известно о перекрытии федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) из-за смога от горящих торфяников. Закрыт участок от Полевского тракта до Медного. Жители города и пригородов пожаловались на запах дыма еще 11 октября, в МЧС сообщили, что в одном из микрорайонов тлеет торфяник, открытого горения не наблюдалось.

Слабый ветер и высокое атмосферное давление

По словам Михаила Леуса, смог не уходит, потому что регион находился под влиянием зоны повышенного атмосферного давления. «Для нее характерны слабые ветры в приземном слое и нисходящие воздушные потоки. То есть все то, что там горит, никуда не уходит, не рассеивается, а наоборот, как бы прижимается к земле потоками, чем и обусловлена высокая концентрация дыма и гари», — пояснил специалист.

По его словам, ситуация в Екатеринбурге уже улучшается. Причина в том, что антициклон уходит из региона. «Облаков стало больше. Сегодня, думаю, дождя не будет, но ветер будет постепенно усиливаться. Если в восемь часов утра по местному времени видимость еще была достаточно плохая, четыре километра, то в 11 часов утра видимость была уже десять километров. То есть практически все рассеялось», — поделился Леус.

В четверг, 14 октября, горожане отметили снижение видимости. На кадрах, опубликованных в соцсетях, Екатеринбург накрыло облаком смога. В микрорайоне Солнечном, где происходит тление, видимость минимальная.

В МЧС отметили, что ситуация находится под контролем Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления, продолжается тушение, угроза населенным пунктам ответствует. В ситуации также разбирается региональное управление Роспотребнадзора, специалисты оценивают содержание вредных веществ в воздухе. Санитарные врачи города порекомендовали жителям избегать длительного нахождения на улице.