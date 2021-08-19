Россия
 
Последние новости
Найдено тело пропавшей российской школьницы
Представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому каналу
Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем
Установлена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «дельта»-штамма
Многомиллионные траты США на Афганистан подсчитали
Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых неприятных сцен сериала
Грозившая убить внучку-инвалида россиянка избила ее и попала на видео
Смартфон Samsung за 170 тысяч рублей оказался неремонтопригодным
Россияне узнали себя на фото Москвы 50-х 
Новости партнеров
Прослушать новость

Оранжевый дым в небе над российским регионом сняли на видео

Очевидец снял на видео появившийся в небе над военной базой в Забайкалье оранжевый дым
Перейти в «Мою Ленту»

В небе над военной базой Забайкальского края в российском регионе появился оранжевый дым. Заснятое очевидцем видео в четверг, 19 августа, публикует ZabNews в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что аномалия замечена около села Большая Тура в Карымском районе. По словам автора записи, именно там находится один из военных объектов.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

По данным ZabNews, в пресс-службе регионального управления ФСБ России о произошедшем ничего не знают, также не поступало обращений и в МЧС по Забайкалью.

18 августа россияне сняли на видео смог от лесного пожара в Первоуральском округе, накрывший Екатеринбург.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Падение стены в Подмосковье из-за сильного ветра попало на видео
Накрывший российский город смог от лесных пожаров сняли на видео
Глава МЧС допустил появление дыма от якутских пожаров в Москве