Оранжевый дым в небе над российским регионом сняли на видео

Очевидец снял на видео появившийся в небе над военной базой в Забайкалье оранжевый дым

В небе над военной базой Забайкальского края в российском регионе появился оранжевый дым. Заснятое очевидцем видео в четверг, 19 августа, публикует ZabNews в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что аномалия замечена около села Большая Тура в Карымском районе. По словам автора записи, именно там находится один из военных объектов.

По данным ZabNews, в пресс-службе регионального управления ФСБ России о произошедшем ничего не знают, также не поступало обращений и в МЧС по Забайкалью.

18 августа россияне сняли на видео смог от лесного пожара в Первоуральском округе, накрывший Екатеринбург.