Падение стены в Подмосковье из-за сильного ветра попало на видео

В подмосковном Подольске из-за сильного ветра рухнула каменная стена. Падение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

В ролике видно улицу Комсомольская. Машины быстро проезжают по дороге, а затем неожиданно валится на землю красная каменная стена. При падении кирпичи относит к проезжей части, также поднимается пыль.

По данным канала, в итоге никто не пострадал.

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