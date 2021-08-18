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Падение стены в Подмосковье из-за сильного ветра попало на видео

В Подольске засняли падение кирпичной стены из-за сильного ветра
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В подмосковном Подольске из-за сильного ветра рухнула каменная стена. Падение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

В ролике видно улицу Комсомольская. Машины быстро проезжают по дороге, а затем неожиданно валится на землю красная каменная стена. При падении кирпичи относит к проезжей части, также поднимается пыль.

По данным канала, в итоге никто не пострадал.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об аномальной погоде в ряде регионов России. По словам синоптика, на юг страны надвигаются «небывалые дожди», грозы и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Ненастная погода ожидается в Сочи, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском и Красноярском краях, а также в Кабардино-Балкарии. При этом наиболее опасная природная стихия дойдет до Крыма.

Москвичам и жителям Подмосковья ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал «прощальный поцелуй» в августе. Он добавил, что в Москве уже зафиксировано «начало разворота погоды в сторону осени».

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