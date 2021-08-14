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Названы находящиеся под угрозой наводнения российские города

Глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, каким российским городам угрожают наводнения
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что города, расположенные в низовьях горных рек, наиболее подвержены погодным явлениям. Прогнозировать такие ситуации для горных местностей — наиболее сложная задача, сообщает РИА Новости.

Вильфанд объяснил, что опасные явления, связанные с взрывной конвекцией и приводящие к активным осадкам и очень сильным ветрам, предсказывать сложнее остальных. Наводнения в первую очередь угрожают тем российским городам, которые расположены в низовьях рек, а также приморским городам. Сильные осадки повышают уровень воды, что приводит к подтоплению населенных пунктов и проблемам в низовьях этих рек.

«Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма — они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений», — подчеркнул Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что в горах и на Кавказе сложно делать прогнозы, поскольку эта местность характеризуется сложным рельефом и обилием рек. Он отметил, что в последние дни юг России охватил ряд погодных явлений, которые были предсказаны экспертами Росгидромета минимум за сутки.

«Очень много самых разных событий происходит. Засушливые события, которые приводят к пожарам, или, наоборот, сильнейшие осадки, которые тоже негативно влияют. <…> Но все эти опасные события были предсказаны. В некоторых случаях за двое суток, где-то — за сутки», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся «небывалых дождях». На юг России обрушатся грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду.


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