Появилось видео перекрытой из-за сильного смога российской трассы

Видео: @uranews

Из-за сильного смога российскую трассу Екатеринбург-Курган перекрыли, это попало на видео. Кадры нулевой видимости на дороге публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

В появившемся ролике не видно окрестностей трассы, смог затянул пространство вокруг. На трассе видны только фары машин, которые стоят в пробке из-за перекрытия дороги.

На месте дежурят сотрудники ГИБДД, объездных путей перекрытого участка нет.

О перекрытии движения по части федеральной трассы Екатеринбург—Шадринск—Курган стало известно рано утром в четверг, 14 октября. Жители города отмечают снижение видимости, а также сильный запах гари.

Еще 11 октября в МЧС сообщили, что в одном из микрорайонов тлеет торфяник, открытого горения не было зафиксировано.