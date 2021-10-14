На родине Ельцина пройдет митинг против прославления образа Ельцина

Левые политические движения проведут митинг в Екатеринбурге против прославления Ельцина

Активисты левых политических движений собираются провести в Екатеринбурге митинг против прославления образа первого президента России Бориса Ельцина. Мероприятие на родине политика запланировано на субботу, 16 октября, у здания Ельцин-центра, сообщает Znak.

Организатор акции Дамир Шингареев в разговоре с изданием объяснил, что экспозиция Ельцин-центра вводит посетителей в заблуждение, рассказывая однобоко о личности экс-президента и проводимой им политике.

«"Патриоты" превозносят [президента России Владимира] Путина и ругают Ельцина, "либералы" — наоборот. Позиция левых состоит в том, что нынешняя политика является логичным продолжением эпохи ельцинизма», — добавил он.

В митинге примут участие члены КПРФ, «Левого фронта», «Союза за социализм», «Левого социалистического действия», Объединенной коммунистической партии, Межрегионального объединения коммунистов и других организаций.

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году, а спустя пять лет был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.

