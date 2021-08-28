Советский министр рассказал о пьяных призывах Ельцина в США «кончать» СССР

Во время одного из своих визитов в США в последние годы существования СССР будущий лидер постсоветской России Борис Ельцин призывал «все кончать» в Союзе, причем был в этот момент «полупьян», рассказал в интервью «Ленте.ру» последний в истории министр труда и социальных вопросов СССР Валерий Паульман.

Он рассказал, что в то время работал советником на Кубе, и запись с речью Ельцина ему принесли сотрудники органов госбезопасности советского посольства.

«После визита Ельцина в США ребята из органов госбезопасности посольства [СССР на Кубе] приехали ко мне с лентой, где было записано его выступление в одном из штатов. Ельцин был полупьяный и нес такую ахинею с нашей точки зрения! Дескать, в Союзе надо все кончать. Пора, мол, навести порядок», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что под этим, по его мнению, подразумевалось выполнение миссии представителя Запада в Москве.

«Не хочу сказать, что Ельцин был шпионом. Но агентом влияния — точно. За это ему платили, как и [Михаилу] Горбачеву. Знаете, какие баснословные деньги тот потом получал за свои выступления на Западе?» — отметил Паульман.

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Ленте.ру» рассказал, что незадолго до развала СССР, спустя полторы недели после выступления ГКЧП в августе 1991 года, он стал свидетелем разговора Ельцина с неизвестным человеком с иностранным акцентом из его окружения, который давал лидеру РСФСР советы относительно назначений на высшие посты в государстве. Также Руцкой заявил, что правительству под руководством Егора Гайдара помогали осуществлять радикальные преобразования в стране 12 штатных сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Слова Руцкого подтвердил еще один тогдашний соратник Ельцина, председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он уверен, что в окружении российского президента на самом деле были сотни иностранных агентов, в том числе — сотрудники ЦРУ США.