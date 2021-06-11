Хасбулатов подтвердил слова Руцкого об иностранных агентах в окружении Ельцина

В окружении президента России Бориса Ельцина на самом деле были сотни иностранных агентов, среди которых были сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил тогдашний соратник Ельцина, председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 11 июня.

«Там была, наверное, сотня [штатных сотрудников ЦРУ]. Какие там десятки, сотни были. Они определяли все. Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, а тогда была относительно демократия, люди могли добиваться приема к начальнику, и с ними разговаривает американец по поводу замов», — рассказал он.

Хасбулатов подчеркнул, что «в целом Руцкой совершенно прав, Ельцину советовали иностранцы, действительно». Он также добавил, что президент отправлял высокопоставленных представителей силовых ведомств в США, «для того чтобы те там, так сказать, осмотр делали и давали свои заключения». По его словам, «здесь никакой тайны нет, и об этом знает очень большое количество людей, тех генералов, которые там были».

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Ленте.ру» рассказал, что незадолго до развала СССР, спустя полторы недели после выступления ГКЧП в августе 1991 года, он стал свидетелем разговора Ельцина с неизвестным человеком с иностранным акцентом из его окружения, который давал лидеру РСФСР советы относительно назначений на высшие посты в государстве. Также Руцкой заявил, что правительству под руководством Егора Гайдара помогали осуществлять радикальные преобразования в стране 12 штатных сотрудников ЦРУ США.